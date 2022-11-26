شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى فى الصعيد.. قناطر ديروط الجديدة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الموارد المائية والرى العديد من المشروعات بمختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد بالشكل الذى يسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم المشروعات التى يتم تنفيذها بالصعيد.

1- يجرى العمل خلال العام المالى الحالى على تنفيذ 236 مشروعا بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الرى، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل.

2- يجرى تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل محطات الرفع بقيمة 621 مليون جنيه، وأعمال الحماية من أخطار السيول بقيمة 720 مليون جنيه.

3- يتم تنفيذ أعمال حفر آبار استكشافية وإنتاجية وشبكات الري بـ486 مليون جنيه والتشغيل بالطاقة الشمسية بقيمة 243 مليون جنيه، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 152 مليون جنيه.

4- يتم تكريك وحماية جوانب نهر النيل بقيمة 10 ملايين جنيه، بالإضافة للأعمال المساحية التى تقوم بها الهيئة العامة للمساحة بمحافظات الصعيد بقيمة 3.50 مليار جنيه.

5- تم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة مليار جنيه، لخدمة زمام 5 محافظات بالصعيد.

6- تمت إزالة ما يقرب من 28 ألف حالة تعدٍ بمساحة تصل إلى نحو 2.80 مليون متر مربع.