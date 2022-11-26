شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: حملات مكثفة لضبط سارقى التيار خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضانالسبت، 26 نوفمبر 2022 09:00 ص
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد حملات مكثفة لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائي فى مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التنسيق التام مع إدارة شرطة الكهرباء، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة.
وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعمال التطوير فى شبكات نقل وإنتاج الكهرباء غير المسبوقة كان لها دور كبير فى انخفاض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية، لافتا إلى أن دخول أحمال مفاجئة على الشبكة بسبب سرقات التيار تتسبب فى مشاكل فنية بالشبكة، وتوثر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وتدرس الوزارة حاليا تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ضمن خطتها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية نتيجة الخسائر المالية الضخمة التي يتعرض لها القطاع، كاشفا أن أهم خطوات تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي وتطبيق القانون بكل حزم.
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