شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17.