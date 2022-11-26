شكرا لقرائتكم خبر عن عميد زراعة عين شمس: صناديق زجاجية شفافة بانتخابات الاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية اتخذت كل الاستعدادات الخاصة لانتخابات الاتحادات الطلابية.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يتم عمل توعوية للطلاب حول الممارسات الديمقراطية للطبة وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى ماراثون الانتخابات الطلابية سواء بالترشح أو اختيار من يمثلهم.

وقال إنه على الطلاب حسن اختيار من يمثلهم، لافتا إلى أن الكلية أعدت اللجان الخاصة بالانتخابات، والاعتماد على صناديق زجاجية شفافة لتحقيق مبدأ الشفافية خلال أعمال التصويت، وإعلان الجداول وتوزيعها على أماكن متفرقة لإعلام الطلاب.

وأشار إلى أن من بين الاستعدادات أيضا تشكيل لجنة برئاسة عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم الطلاب وممثلين عن أعضاء هيئة التدريس وطلاب ، والاستعداد الخاص بالتأمين اللجان.

ووجه رساله للطلاب: الجامعة ليست للعلم فقط والانتخابات الطلابية تجربة مهمة لدى الطالب تشكل وعى الطالب وتكون خطة مهمة فى مسيرته وحياته العملية.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أعلن الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2023/2022، والتى بدأت بفتح باب الترشح يوم الخميس المقبل 24 نوفمبر الجارى.

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر المقبل.

ووفقا للائحة الإدارية المنظمة للاتحادات الطلابية يقصد بالاتحادات الطلابية التنظيمات الشرعية التى تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية فى إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهى التى ترعى مصالحهم، وتقوم على تنظيم النشاط الطلابى وكفالة ممارسته، وتمثيل الطلاب امام الجهات المعنية، والأنشطة الطلابية يقصد بها كافة الأنشطة التى يمارسها الطلاب وتشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلامية والفنية والاجتماعية والرحلات العلمية والتكنولوجية والجوالة والخدمة العامة وأنشطة الأسر.

ويتشكل الاتحاد من لجان داخلية وتضم لجنة الأسر ولجنة الأنشطة الطلابية ولجنة النشاط الثقافى والإعلامى، ولجنة الجوالة والخدمة العامة، ولجنة النشاط الاجتماعى والرحلات، ولجنة النشاط العلمى والتكنولوجى.

وفيما الشروط الواجب توافرها للتقدم والترشح لعضوية لجان اتحاد الطلاب بالجامعات..

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

3- أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه.

4- أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

5- أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى.

6- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له.

8- ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.