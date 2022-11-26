شكرا لقرائتكم خبر عن 78 % من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة.

وأيد 78 % من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة، بينما عارض 22% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة.