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78 % من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة.

 

وأيد 78 % من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة، بينما عارض 22% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم العنف ضد المرأة.

 

 


نتيجة الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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