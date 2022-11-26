شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توجه الإدارات التعليمية بالاستعداد لامتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية الإدارات بضرورة الاستعداد الجيد لامتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، ووضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات المحددة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن صفوف النقل تكون الأسئلة اختيار من متعدد فى منهج شهر نوفمبر، ويوضع امتحان الشهر حتى يتم تحصيل نواتج التعلم بالدروس، ويجب أن تكون أسئلة الاختبار تغطى المفاهيم والمهارات المقررة حسب الوزن النسبي لهذه الموضوعات في خطة توزيع المنهج.

وأشارت الوزارة إلى تكون درجة الاختبار 10 درجات فقط، أما مفردات الاختبار تكون 10 مفردات بواقع درجة لكل مفردة وتتكون الأسئلة في اختيار من متعدد، وزمن الاختيار يكون حصة واحدة، موضحة أن الإدارات التعليمية أعلنت جداول الامتحانات على أن تبدأ الأسبوع المقبل، وتستمر حتى النصف الأول من ديسمبر المقبل.