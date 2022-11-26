شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لمنع انتشار عدوى الفيروس المخلوى.. أبرزها عدم الاختلاط بالمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور شريف الأنورى، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العينى جامعة القاهرة، عددا من النصائح الخاصة بمنع انتشار الفيروس المخلوى بين الأطفال، وفى مقدمتها ضرورة عدم ذهاب الأطفال إلى المدرسىة عند الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض، بالإضافة إلى عدم الذهاب إلى الحضانات فى حالة ظهور أعراض على الطفل والأفضل الإبقاء فى المنزل.

وقال الدكتور شريف الأنورى فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه من ضمن النصائح أيضا ضرورة عدم الاختلاط بالمرضى المصابين بالفيروس المخلوى، إضافة إلى تجنب ذهاب الأطفال إلى التدريبات بالنوادى حالة الشعور بأعراض الفيروس المخلوى.

وتابع مدير مستشفى أبو الريش أن تناول الأكل الجيد يساهم فى منع انتشار عدوى فيروس، مؤكدا أن أعراض الفيروس المخلوى خفيفية ولا تتطلب عزلا مثل أعراض فيروس كورونا، مؤكدا أن أغلب الحالات المصابة تحتاج فقط للعلاج فى المنزل مع المتابعة الدورية حتى التماثل للتعافى والشفاء.