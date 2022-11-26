شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر الوسطى تسترد 303 ملايين جنيه من سرقات التيار بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، التى تضم عددا من محافظات الصعيد، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة بضرورة تكثيف الجهود وشن حملات لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائى بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

وأوضح شمعة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسبة الفقد فى 30 يونيو الماضى بلغت 19.3%، موضحا أنه نتيجة للمجهودات المبذولة بالشركة انخفضت نسبة الفقد لتصل إلى 17.80 فی أكتوبر الماضى بمقدار تحسن 1.45%، ما أدى إلى توفير سيولة نقدية بالشركة بلغت نحو 100 ملیون جنيه.

وقال شمعة إن من أهم المجهودات التي أدت إلى تحسين الطاقة المباعة، وكان له بالغ الأثر في تحسين نسبة الفقد، قيام شرطة الكهرباء وحاملي الضبطية القضائية بتحرير 41 ألفا و580 محضر سرقة للتيار الكهربائى، وتم تحصيل مبلغ وقدره 303.63 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالی 2023/2022، ما أدى إلى زيادة الطاقة المباعة وتحسين نسبة الفقد.