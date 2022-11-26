شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الفيروس المخلوى ليس خطيرا لكن نسب انتشاره عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروس المخلوى ليس خطيرا ولكن نسب انتشارة عالية، وتابعت: "عند ظهور أعراض على الكبار أو الأطفال يفضل التواصل مع الأطباء والعلاج وفق البروتوكول العلاجى".

ووجهت الوزارة عددًا من النصائح لأولياء الأمور لحماية أطفالهم من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، أهمها غسيل اليدين باستمرار، والتنظيف المستمر للأسطح، وتهوية الغرف بشكل جيد، وعدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات، كما قدمت عددًا من النصائح لتعزيز مناعة الأطفال، منها كثرة شرب السوائل وتناول الأغذية التي ترفع المناعة، وتناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين "سي".

وتابعت الوزارة: "لا توجد أي أبحاث علمية تفيد بالربط بين لقاح كورونا وظهور الفيروس المخلوي التنفسي، وشددت على أهمية الوعي الأسري بالتعامل مع الأمراض الفيروسية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وحذرت من استخدام المضادات الحيوية و"حقنة البرد القاتلة" التي يلجأ إليها المواطنون داخل الصيدليات دون طبيب مختص.