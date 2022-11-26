شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر عناوين 42 مركزا بالمحافظات لفحص الأطفال للكشف عن الأمراض الوراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 عناوين 42 مركزا مختصا بعلاج الأمراض الوراثية لـ حديثي الولادة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة، تحت شعار "100 مليون صحة".

وتقوم المراكز بتقديم خدمات العلاج والمتابعة الدورية للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية مجاناً، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة.

وتستهدف المرحلة الأولى من مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية عن 19 مرضًا وراثيًا لدى الأطفال المبتسرين، بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

المراكز الـ 42 موزعين على محافظات الجمهورية على النحو التالي: (مركز طبي المحكمة، مركز طبي روض الفرج، مركز طبي عين حلوان، مركز طبي مصر القديمة، عيادة الوراثة بمستشفى أطفال الدمرداش، عيادة التغذية الكيتونية بالدمرداش، عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى أطفال الدمرداش، عيادة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى أبوالريش الياباني، عيادة التغذية الكيتونية مستشفى أبوالريش الطب الوقائي ) بمحافظة القاهرة، و(عيادة الإرشاد الوراثي بمستشفى أطفال الرمد، مركز بمستشفى الطلبة، المركز الاكلينيكي للجينات بمستشفى سموحة، عيادة الحمية الكيتونية بمستشفى سموحة، عيادة أمراض التمثيل الغذائي بمستشفى سموحه) بمحافظة الإسكندرية.

و(عيادة الحمية الكيتونية بالمركز القومي للبحوث، المركز الطبي بالشيخ زايد ) بمحافظة الجيزة، و(مركز رعاية الطفل) بمحافظة البحيرة، و(عيادة الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي) بمحافظة الإسماعيلية، و(مركز طبي منية سندوب، مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة ) بمحافظة الدقهلية، و(مركز بمستشفى مصر الحرة، مستشفى سوزان مبارك الجامعي ) بمحافظة المنيا، و(مركز طبي شبين الكوم، معهد الكبد بشبين، مركز صحي شبين الكوم ) بمحافظة المنوفية، و(مستشفى الأطفال الجامعي بالزقازيق، مركز طبي شرشيمة) بمحافظة الشرقية.

و(مركز الإرشاد الوراثي) بمحافظة بورسعيد، و(مركز طبي كيمان فارس) بمحافظة الفيوم، و(مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الشؤون الصحية) بمحافظة قنا، و(مركز الإرشاد الوراثي، مركز بمستشفى الإيمان، مستشفى أسيوط الجامعي للأطفال) بمحافظة أسيوط، و(مركز طبي سعيد بطنطا، مستشفى دراو المركزي، مركز طبي رعاية طفل أول، وحدة الجهاز الهضمي بمستشفى طنطا الجامعي، وحدة الوراثة بمستشفى طنطا الجامعي) بمحافظة الغربية، و(مركز طبي شرق النيل) بمحافظة بني سويف، و(مركز طبي حي ثالث) بمحافظة دمياط، و( مركز طبي جزيرة محروس، مستشفى سوهاج الجامعي ) بمحافظة سوهاج.