شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفقد اللبن قيمته عند خلطه مع الشاي.. معهد تكنولوجيا الأغذية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشاي باللبن من أكثر المشروبات الشعبية المستهلكة ويعتبر الراعي الرسمي للمزاج عند المصريين والمشروب الصباحى المفضل مع وجبه الإفطار، وهناك فؤائد صحية للشاي فهو غنى بمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة و تعتبر مضادة لالتهابات الجسم ويعتبر مفيد للصحة القلب، ويحتوى الشاي أيضا على ماده الثيوفلين المفيدة لصحة الجهاز التنفسي.

وتوضح الدكتورة منال عز الدين بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية الفوائد الصحية للبن، فهو غذاء متكامل يحتوى على البروتين والمعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم وفيتامين د الهامين جدا لصحة العظام والأسنان، وينصح بتناول الألبان لجميع الفئات العمرية خاصة الأطفال والحوامل.

وهنا السؤال ماذا عن خلط الشاي باللبن؟ يردد كثير من الأشخاص أن الشاي واللبن عند خلطهما يصبح المشروب مضر هذا الرأي خاطئ تماما، ما يحدث أن حامض التنيك يرسب الكالسيوم فلا يستطيع الجسم الاستفادة من الكالسيوم، ولذلك على الشخص ألا يعتبر الشاي باللبن مصدر للكالسيوم وعليه أن يأخذ الكالسيوم من مصادر أخرى مثل كوب لبن منفرد أو كوب زبادي أو أغذية أخرى غنيه بالكالسيوم مثل البروكلى والسمسم وبذور الشيا وغيرها كمصدر للكالسيوم، فنحن لا نشرب الشاي باللبن كمصدر للكالسيوم ولكن نتناوله لأنه مشروب محبب لنا جميعا، كما أن هناك بعض الآراء العلمية التي تقول إن بروتين اللبن يتحد مع مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي فلا يستطيع الجسم الاستفادة من مضادات الأكسدة وعليه فيجب تناول مصادر للمضادات الأكسدة مثل الخضراوات والفواكه .

ويمكن شرب الشاي باللبن مرتين في اليوم ويفضل عدم إضافة السكر لمنع زيادة الوزن، فكوب الشاي باللبن الواحد بدون إضافه سكر سعراته الحرارية حوالى30 سعرا حراريا، ولو تم إضافة ملعقة سكر تصبح السعرات الحرارية للكوب حوالى 50 سعرا حراريا، فالشاي باللبن لا يسبب زيادة في الوزن وغير مضر ولكن عند الإفراط من المتناول من الشاي باللبن فهذا مضر لصحتنا .

أضافت أنه مضر عندما يكون هو المصدر الأوحد للطاقة خلال اليوم مع عدم تناول الطعام و الخضر والفاكهة لا افرط ولا تفريط يكفى 2 كوب شاي باللبن في اليوم مع الاهتمام بتناول مصادر الغذاء المختلفة الشاي باللبن غير مضر لو تم تناوله في الحدود المسموحة الشاي باللبن حبيب المصرين.