شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة فصل التيار الكهربائى 5 ساعات بحى غرب المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا فى أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة على أن يتم الفصل لمدة ساعة واحدة للفصل الواحد، ابتداء من يوم السبت الموافق 26-11-2022 حتى يوم الخميس الموافق 1-12-2022، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.



والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة، اليوم السبت الموافق 26-11-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار لاجراء اعمال الصيانة منطقة شارع احمد ماهر تقاطع سامية الجمل، وشارع نبیل رستم بسندوب.



وفى يوم الأحد الموافق 27-11-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة شارع مستشفى الصدر، وشارعى نبیل رستم و الوحدة العربية بسندوب .

وفى يوم الاثنين الموافق 28-11-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع ينابيع الخير ، شارع الخلطة الاسفلتية ، شارع الوحدة بسندوب .

وفى يوم الثلاثاء 29-11-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار شارع سامية الجمل بجوار السلاب ، وشارع عويضة بسندوب .



وفى يوم الأربعاء الموافق 30-11-2022 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة السلخانة القديمة بالمجزر، وعزبة شكري وشارع عبد الواحد بسندوب.

وفى يوم الخميس الموافق 1-12-2022 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار شارع الخلطة الأسفلتية ، وشارع عويضة بسندوب .



كما نحيط علم بأنه سيتم الفصل الشامل للوحه توزيع الجامعه جيهان لاجراء الصيانة الشاملة بالجزء الخاص بمحطه محولات غرب المنصورة، من الساعة السادسه صباحا الى التاسعة صباحا من نفس اليوم، وذلك يوم السبت الموافق 26-11-2022والمناطق التي سيتم الفصل عنها لوحة جيهان وتشمل ، شارع المشاية بالكامل - شارع الجمهورية من أول العباسى حتى نهاية الجامعة. شارع الثانوية - شارع منتصر- شارع الجلاء من أول مستشفى الصدر حتى الجامعه - شارع كليه اداب- شارع النخلة - شارع جلال الدين - مستشفي الصدر - مستشفى الحميات - منطقة حى الجامعة- استاد الجامعة - شارع جيهان بالكامل - منطقة المعهد الصحى بشارع الجمهورية - شارع اسكندر صوصه - شارع المدير - منطقه ٦ أكتوبر - شارع أحمد ماهر - منطقة سامى الجمل - منطقة سامية الجمل وشارع محمد فتحى.



وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

