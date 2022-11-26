شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف التحويلات المرورية بعد إغلاق نفق اللواء باقى زكى بمحور التسعين الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية أمام حركة السيارات بسبب غلق نفق اللواء باقي زكى بالتجمع كليا، وعينت الخدمات اللازمة لمتابعة حركة السير ومواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال الحفر وصب خرسانة الأعمدة الخاصة بمسار مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية".

واستلزم الإغلاق الكلى لنفق اللواء باقى زكى بمحور التسعين الجنوبى، بعض التحويلات المرورية للقادم من كوبرى التسعين ستكمال السير بمحور التسعين الجنوبى، ثم الدوران والعودة من المآوى الدورانى أمام مجمع البنوك فيمينا تجاه محور التسعين الشمالى) على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (ثلاثين يوماً) ليلاً ونهاراً.

وستكون بعض التحويلات المرورية بالطريق الدائرى على النحو التالى:

الغلق الكلى لمسطح كوبرى التسعين القادم من مناطق المعادى تجاه محور التسعين الجنوبى، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى.

القادم من الطريق الدائرى يسلك يميناً محور جمال عبد الناصر (مسطح كوبرى عمرسليمان)، فالدوران والعودة من المآوى الدورانى ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيميناً محور الأملتجاه محور التسعين الجنوبى.

القادم من الطريق الدائرى استكمال السير بالطريق الداعم فيميناً شارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

الغلق الكلى لمطلع كوبرى التسعين القادم من طريق السويس تجاه التسعين الجنوبى، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالى.

القادم من الطريق الدائرى استكمال السير بالطريق الداعم فمدخل نفق الجولف تجاه محور جمال عبد الناصر ثم الدوران والعودة من المآوى الدورانى ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيميناً محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.