شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والتعليم يكرمان اليوم الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، الفائزين فى المسابقة الثقافية الكبرى المشتركة بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى لعام 2021 - 2022م، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، ومن المقرر أن يتم تكريم 74 فائزًا؛ (طالبًا، وولي أمر، ومعلمًا، وقيادة تربوية، وإداريًّا).

وأعلنت وزارة الأوقاف قبل أيام نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم للعام الدراسى 2022 /2023م، مؤكدة أنها أسفرت عن صعود ممثلى مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة ومركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية للتصفيات النهائية على حساب ممثلى مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد النور بالقاهرة ومركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد خميس بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وحصل ممثلو مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية على درجة 390 درجة من 500، وحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة على درجة 313 درجة من 500، فيما لم يحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالقاهرة ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد خميس بشبين الكوم بمحافظة المنوفية على الدرجة المؤهلة.