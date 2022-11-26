شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 13 شخص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، وأخري نقل بالقرب من مطار أسيوط على الطريق الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين الى مستشفي أسيوط الجامعى.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطرق الصحراوية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري نقل بالقرب من مطار أسيوط على الطريق الصحراوى الغربي، وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ.

وتبين وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري نقل بالقرب من مطار أسيوط على الطريق الصحراوى الغربي، وتبين إصابة المصابين بجروح وكسور، وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم الى مستشفي أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وتم رفع آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة ، وإستكمال الاجراءات القانونية.