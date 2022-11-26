شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: "حياة كريمة" أبلغ رد على من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي برئاسة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضها لما صدر من البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر وأوضاع الرعاية الصحية في السجون، وقال مرسال إن هذا التدخل السافر مرفوض في شاننا الداخلي، موضحًا أن البرلمان الأوروبي يعتمد دوما في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة ولا يلتزم بالحيادية ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.

وأشار أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن مصر قطعت أشواطا كثيرة وحققت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسي لكل مؤسسات الدولة.

وأكد أن مشروع حياة كريمة وحده على سبيل المثال لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان؛ حيث إنه وحده من أهم مشروعات تعظيم حقوق الإنسان في العالم أجمع، كما أن نجاح مصر المبهر في تنظيم قمة المناخ آثار حفيظة جميع الكارهين والحاقدين لنهوض وطننا ما دفعه إلي محاولة للتعتيم على ما تحقق من نجاحات وما هو مستهدف من إنجازات.

واختتم مرسال بيانه، قائلاً: من أراد أن يعرف ويلمس حجم التطور في ملف حقوق الإنسان فليأتي إلي مصر حتى يعرف الحقيقة، لأن مصر بجمهوريتها الجديدة الرحبة ليس لديها ما تخشاه.