شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكرم عاملا أعاد ذهبا بـ 180 ألف جنيه لصاحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المهندس سامي عبد التواب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات المتكاملة التابعة للسكة الحديد، ياسر خليل عبد اللطيف، عامل خدمات بموقع المنشاه وذلك لأمانته، حيث وجد العامل أثناء قيامه بمهام عمله بمحطة المنشاه حقيبة بها مشغولات ذهبية تبلغ قيمتها 180 ألف جنيه تقريبًا، إضافة إلى هاتف محمول وحافظة نقود بها بعض المستندات الشخصية لصاحب الحقيبة، وعلى الفور توجه العامل برفقة مشرف الموقع إلى ناظر المحطة وتم الوصول إلى صاحب الحقيبة والتأكد من امتلاكه لمحتوياتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام الراكب حقيبته، وقد حاول الراكب تقديم مكافأة مالية للعامل على أمانته ولكن العامل رفض بشدة أن يحصل على أي مكافأة، معتبرًا ذلك من صميم عمله.

وسلم المهندس سامي عبد التواب، عامل الخدمات ياسر خليل عبد اللطيف مكافأة مالية وشهادة تقدير نظير أمانته أثناء أدائه لواجبات العمل.

وأهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بجميع العاملين بالشركة السير على درب هذا العامل في الأمانة والشرف والعمل على رفع اسم الشركة عاليًا.