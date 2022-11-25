شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مونوريل العاصمة الإدارية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع "مونوريل العاصمة الإدارية" بالمنطقة بعد مسجد السلام المتجه لمحور الوفاء والأمل بامتداد حسن المأمون بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (48 ساعة) اعتباراً من يوم غدا السبت على أن يتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى...

- الاتجاه القادم من محور أحمد الزمر امتداد حسن المأمون يسلك يميناً فيما بعد محطة وقود وطنية "طريق مستحدث داخل أرض الوفاء والأمل بطول (60) متر تقريباً" فيساراً اتجاه امتداد حسن المأمون مرة أخرى اتجاه محور الوفاء والأمل واستكمال سير المركبات.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.