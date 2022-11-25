شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتفقد مسرح كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اليوم الجمعة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مسرح كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وذلك بمرافقة الدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور ياسر لطفي مدير مركز الاستشارات بالجامعة، والدكتور عمر سلمان المستشار المالي للجامعة، والدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين، والدكتور ياسر السيد الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، وأعضاء مركز الاستشارات الهندسية بجامعة حلوان، وذلك في إطار خطة جامعة حلوان لتحديث وتطوير مسرح كلية التجارة في الزمالك بعد توقف 15 عاماً، وكذلك تطوير الكليات خارج وداخل الحرم ضمن خطة تطوير أصول الجامعة.

وتسعي جامعة حلوان لإعادة إحياء وتطوير منشآتها من أجل إعادة الجامعة لسابق عهدها كونها تهتم بالفنون والثقافة ومن أهم الجامعات المصرية، حيث تتميز بوجود عدد من التخصصات الفريدة والمتميزة والتي لا يوجد لها مثيل في الجامعات المصرية.

وتعمل الجامعة على تطوير كافة المباني والمنشآت داخل وخارج الحرم الجامعى لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلاب.

وكذلك تطوير مسرح كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك لنشر الوعي والثقافة المسرحية وتنمية الإحساس بالجمال الأدبي و الفني، لإيجاد مسرح جامعي يفسح المجال أمام الطلاب لإظهار قدراتهم وإبداعاتهم، ومن ثم التعبير من خلاله عن القضايا المجتمعية والتعليمية التي تمسهم ووطنهم الذي يعيشون فيه وصولا إلى خلق جيل واع ومبدع، ولكي يكون مسرح جامعة حلوان مركز إشعاع ثقافي ورابط بين الجامعة والمجتمع المحيط.