شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يؤكد دعم مصر لكافة الجهود العالمية لمكافحة مضادات الميكروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، دعم الدولة المصرية للجهود الرامية إلى مكافحة مضادات الميكروبات، بما يتماشى مع استراتيجية الصحة الواحدة الجديدة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، التي ألقاها، اليوم الجمعة، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث، الذي يعقد في سلطنة عمان، حول مقاومة مضادات الميكروبات، تمهيدا للدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مقاومة مضادات الميكروبات في عام 2024.

وفي مستهل كلمته، توجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالتحية للدكتور هلال السبتي، وزير الصحة العماني، ولوزراء الصحة في الدول المشاركة في المؤتمر، مستطردا أن خطة العمل تحتاج إلى تعاون جميع الجهات المعنية، وتحديد واضح للأهداف، بما في ذلك مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، التي تعكس نهج الصحة الواحدة، مع توفير الموارد المالية اللازمة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أشار في كلمته إلى أن خطة عمل مكافحة مضادات الميكروبات، تحتاج إلى تكثيف المراقبة وتنفيذ الممارسات القائمة على البيانات، بما فيه ذلك رفع التقارير إلى النظام العالمي لمراقبة مضادات الميكروبات.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير أكد ضرورة تقليل الكمية الإجمالية لمضادات الميكروبات المستخدمة في نظام الأغذية الزراعية، بحلول 2030، بنسبة تتراوح ما بين 39-59% عن المستوى الحالي، حيث لا تزال أنظمة رصد استخدام مضادات الميكروبات بالأغذية الزراعية في مرحلة التطوير، على الرغم من القيود المفروضة على استخدام المضادات الحيوية، ومع عدم توافر استراتيجية لتقليل الاستخدام على نطاق واسع.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير أعلن دعم الدولة المصرية لبيان مسقط الوزاري، لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتأثيرها السلبي على صحة الإنسان والبيئة، من خلال حشد الجهود من كافة المنظمات وأصحاب المصلحة المعنيين في جميع أنحاء العالم.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير اختتم كلمته بالتأكيد على دعم الدولة المصرية لطلب المملكة العربية السعودية، باستضافة المؤتمر الوزاري الرابع، حول مقاومة مضادات الميكروبات، في مدينة الرياض خلال العام المقبل.