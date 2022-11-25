شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة تسويق السياحة: تحويل الأقصر لمتحف مفتوح كلمة سر رفع تدفق السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمصر، إن اليوم يمر عام على افتتاح طريق الكباش، حيث كان يومًا فاصلًا فى تاريخ السياحة الثقافية بعد المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحويل الأقصر إلى متحف عالمى مفتوح.

وأضاف "عثمان"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح جديد" على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن قرار تحويل الأقصر إلى متحف مفتوح كان كلمة السر فى رفع التدفق السياحى من 28: 30% وزيادة مستوى الإنفاق ليصل من 80 إلى 100 دولار فى الليلة.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن محافظة الأقصر المصرية تحتفل بإحياء طريق الكباش وتحويلها إلى متحف عالمى مفتوح، وأن مثل هذه الأحداث هى التى أعادت الحياة إلى السياحة الثقافية عالية التكلفة والإنفاق والتى حولت الأقصر وأسوان من سياحة كم إلى كيف ويزورها سائح من أغنى السياح الذين يزورون مصر.