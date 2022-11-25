شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "حق الزمالة والجوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان "حق الزمالة والجوار"، ضمن مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها في جميع المساجد، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة "بمسجد الساحة" الجديد بمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تحت عنوان: "الكسب الحلال"، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل مديرية أوقاف القليوبية، والدكتور عبد الرحمن رضوان مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية.

وفى خطبته أكد وزير الأوقاف أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين لنا الفرق الواضح بين الحلال والحرام وما بينهما من مشتبهات، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ وبينهما أمورٌ مُشتبِهاتٌ لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس فمنِ اتَّقى الشُّبُهاتِ استبرأ لدِينِه وعِرضِه، ومن وقع فى الشُّبهاتِ وقع فى الحرامِ، كالراعى يرعى حول الحِمى يوشكُ أن يرتعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمًى، ألا وإنَّ حمى اللهِ محارمُه".

وتابع جمعة: "وهذا ما قال فيه رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "استفتِ قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك فى النفس، وتردد فى الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك"، فكل ما تفعله مرضاةً لله ولا تخشى من اطلاع الناس عليه وتفعله علانية وبشفافية ووضوح، يسلك بك إلى سبيل الحلال إن شاء الله، وكل ما تفعله بقلق وخوف وتوجس وارتياب وتخفى فعليك أن تراجع نفسك فيه.