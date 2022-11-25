شكرا لقرائتكم خبر عن الصيادلة تشكل لجنة مع "الضرائب" لإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة مشتركة بين النقابة العامة لصيادلة مصر والنقباء الفرعيين اجتماعا، مع ممثلى مصلحة الضرائب بشأن الفاتورة الإلكترونية، وحدد المجتمعون عدة توصيات سيتم إرسالها إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وتضمنت التوصيات عدة نقاط وهى:

مخاطبة وزير المالية لتشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب لإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكترونى نظرا لأن معظم الصيدليات منشأت صغيرة يرتكز عملها فى الاتجار فى سلع مسعره جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالاضافة إلى كثرة عدد الأصناف المتداولة فى الصيدلية لتصل إلى 15000 صنف، منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وكذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.

أوضح ممثلى مصلحة الضرائب أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وجوبى بناء على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والموعد المحدد لذلك غايته 15 ديسمبر 2022 لكل الممولين دون استثناء.

والصيادلة ملزمون بالتسجيل قى منظومة الفاتورة الإلكترونية بناء على القانون وان اخر موعد للتسجيل 15/12/2022، وذلك بدون أى رسوم فى الوقت الحالى من خلال التوجه إلى مقار مصلحة الضرائب بالمحافظات.

على الصيدليات التى تتعامل مع المستهلك النهائى فقط ولاتتعامل مع شركات أو جهات حكومية التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية عمل طلب ارجاء الايصال الإلكترونى حتى مرحلة التنفيذ 15 أبريل 2023 محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية/ 15 يوليو 2024 باقى المحافظات.

الانضمام إلى هذه المنظومة لايمس اتفاقية 2005 بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة المحصنة قضائيا اذ تظل للاتفاقية حجتها القضائية المعتبرة قانونا.