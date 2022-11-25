شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: مصر تمضى بثبات نحو تمكین المرأة كشریك فى بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أنه بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، إننا نمضي معًا نحو الحفاظ على حقوق المرأة والقضاء على العنف ضدھا.

وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية على "فيس بوك":"وبینما یحتفل العالم بیوم القضاء على العنف ضد المرأة، تمضي مصر بثبات نحو تمكین المرأة كشریك أساسي في بناء الوطن، فھي الدرع الحامي الذي یصون الأمة ومستقبلھا".