شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: استخراج 10 أطنان شهريا من البلاسيتك من نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة، موقع لتدوير المخلفات البلاستيكية بجزيرة القرصاية بمحافظة الجيزة، والذى تشرف عليه أحد منظمات المجتمع المدنى كمبادرة للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية خاصة الملقاة فى نهر النيل.

وتفقد سويلم المكبس المستخدم فى إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية المستخرجة من نهر النيل، حيث يتم استخراج حوالي 10 أطنان شهريا من البلاسيتك من نهر النيل.

كذلك تفقد بعض المنتجات التي تقدمها المبادرة من الأكياس والزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها، كما تفقد موقع المبادرة علي شبكات التواصل الاجتماعي وأعرب عن إعجابه وتقديره للفكرة والتشجيع علي التوسع في تطبيقها.

ووجه سويلم بتقديم كافة أشكال الدعم المتاح من أجهزة الوزارة للمباردة ، وعقد اجتماعات تنسيقية مشتركة مع مسئولي المبادرة والتنسيق المستمر حيال تحديد مناطق تجمع المخلفات علي نهر النيل لرفعها واستخدامها في عمليات إعادة التدوير الجارية علي الجزيرة ، وكذلك تشجيع فرص الإنتشار والتكرار لمثل هذا النموذج الناجح الذى يسهم فى الحفاظ علي البيئة.

وصرح سويلم ان دعم هذه المبادرة يأتي فى ضوء السعى لإنتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها تماشيا مع الزخم الكبير الناتج عن مؤتمر المناخ COP27 ، ولخدمة أهداف التنمية المستدامة والحفاظ علي مواردنا المائية وأهمها نهر النيل.

وأكد على أهمية استمرار التعاون المثمر مع وزاره البيئة و أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي المجتمعي بضرورة الحد من المخلفات البلاستيكية لتأثيرها الكبير على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية ، حيث تمثل المخلفات البلاستيكية خطورة كبيرة على الصحة العامة لعدم تحللها بشكل سريع على غرار المخلفات الأخرى.

الجدير بالذكر أن كمية البلاسيتك المستخرجة بمعرفة المبادرة تقدر بحوالي 200 طن منها 60 طن من الزجاجات البلاستيكية منذ بدء العمل في 2018 وحتى تاريخه ، وقد وفرت هذه المبادرة 25 فرصة عمل دائمة لسكان جزيرة القرصاية بالإضافة ل 60 صياد يعملون بشكل جزئي ، وبمشاركة حوالي 4500 متطوع في أعمال وحملات النظافة ، وأنتجت المبادرة أكثر من 21500 حقيبة من أكياس البلاستيك المعاد إستخدامها ، كما يتم من خلال المبادرة تقديم أنشطة تدريبية متنوعة (مرأة وطفل - صحية - بيئية ) لأهالي الجزيرة لتنميتهم ورفع الوعي لديهم من خلال الخبراء المتطوعين والعاملين بالمبادرة.

وتهدف المبادرة لتحويل جزيرة القرصاية لنموذج يحتذي به فى حماية الموارد المائية والبيئة ، وأن تكون جزيرة مستدامة قادرة علي التعامل مع التغيرات المناخية من خلال زيادة عدد الصيادين العاملين في جمع البلاستيك الي 180 صياد منهم 20 يعملون بشكل دائم وتشغيل 2 مركب تنظيف و مركب نقل و 10 مصائد للبلاستيك وزيادة قدرة التجميع الشهرية الي 40 طن وعمل خط انتاج جديد ، والعمل على تنمية وتطوير المجتمع في الجزيرة عن طريق دعم برامج الصحة والطفولة والتخلص الآمن من المخلفات واستخدام الطاقة الشمسية.



استخراج أطنان من البلاستيك