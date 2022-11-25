شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الجيش القبرصى يزور متحف الحضارة.. ويشيد بالكنوز الأثرية "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، الجنرال "ديموقريطوس زرفاكيس" رئيس أركان الجيش القبرصي، وكان فى استقباله الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ورحب به وأطلعه على تاريخ إنشاء المتحف والدور الذي يلعبه لرفع الوعي السياحي والثقافي لدي المجتمع من خلال الأنشطة التراثية والفعاليات والمعارض الفنية المختلفة في إطار كونه مؤسسة ثقافية تعليمية وحضارية.



رئيس أركان الجيش القبرصي ومدير متحف الحضارة

وقام رئيس الأركان القبرصي بجولة في المتحف تضمنت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الصيرة والمسرح المكشوف، تعرف خلالها علي ما يتمتع به المتحف من إمكانيات، مما يجعله مقصدا سياحيًا لكل الشخصيات والضيوف الذين يزورون مصر في المناسبات والأحداث المختلفة.



رئيس أركان الجيش القبرصي يشاهد آثار متحف الحضارة

كما اصطحبه سيد أبو الفضل المشرف على القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف، في جولة داخل القاعات المختلفة للمتحف تعرف خلالها على مقتنيات المتحف من الكنوز الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي لتروي قصة الحضارة المصرية، منذ ما قبل التاريخ حتي العصر الحديث.



رئيس أركان الجيش القبرصي يستمع لشرح للكنوز الأثرية

وفي نهاية الزيارة، حرص رئيس أركان الجيش القبرصي على كتابة كلمة في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف، أشاد خلالها بالموقع المتميز للمتحف، والكنوز الأثرية المعروضة به، والتى تظهر روعة الحضارة المصرية وتاريخها عبر العصور، موجهًا الشكر لإدارة المتحف على حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للزيارة.