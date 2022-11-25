شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يقرر زيادة الحد الأدنى للإعانة الشهرية لغير القادرين لـ700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات زيادة الحد الأدنى للإعانة الشهرية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات لصالح غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية لتصبح 700 جنيه شهريًا بدلا من 500 جنيه وبزيادة قدرها 200 جنيه شهريا لكل أسرة مستفيدة.

يأتي قرار فضيلة الإمام الأكبر للتخفيف عن الأسر الفقيرة ومستحقي الزكاة والصدقات ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الشهرية، وستحصل الأسر المستفيدة على الزيادة بداية من شهر ديسمبر .

ويستفيد من هذا القرار حوالي نصف مليون شخص من الفقراء والمساكين في كافة محافظات الجمهورية واللذين يتم صرف إعانة شهرية نقدية لهم من قبل بيت الزكاة والصدقات.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات على استهداف الأسر الفقيرة من مستحقي الزكاة والصدقات من خلال العديد من البرامج منها برنامج الدعم النقدي الشهري وأيضا برنامج رعاية الأيتام، وتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين، ومساعدة الفتيات غير القادرات على تحمل تكاليف الزواج، وبناء وترميم المنازل، ورعاية المرأة المعيلة، ودعم ذوي الهمم بالإضافة إلى إغاثة المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية.

ويتزامن قرار فضيلة الإمام الأكبر بزيادة المنحة الشهرية مع استمرار حملة ستر ودفا في الوقت الحالي التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات لتوزيع 30 ألف كرتونة غذائية و30 ألف لحاف و30 ألف جاكت لغير القادرين بكافة محافظات الجمهورية.