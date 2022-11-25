شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة حول "فن الكاريزما" بالتعاون بين الجامعة المصرية الأهلية وإعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التعليم العالى، إن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية بالتعاون مع معهد إعداد القادة بالوزارة، نظمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أولى فعاليات تفعيل بروتوكول التعاون المُشترك بين الجانبين وذلك من خلال إقامة ندوة بعنوان "فن الكاريزما"، بمقر مركز الجامعة الدراسى بدار الضيافة بجامعة عين شمس، كما تم بث الندوة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للطلاب المُلتحقين بأفرع الجامعة فى أسيوط وفرع الإسكندرية وفرع عين شمس.

وتضمنت الفعالية الحديث حول مفهوم الشخصية، وكذلك مفهوم الكاريزما، وأهمية التمتع بالكاريزما، بجانب الصفات الشخصية وعوامل بناء الكاريزما، وقد أبدى الطلاب تفاعلهم بمدى أهمية الندوة وطالبوا بعقد عدة محاضرات حول هذا الأمر، وتم اختيار موضوع المحاضرة القادمة وهى محاضرة لغة الجسد "Body language"، كما تم فتح باب النقاش والإجابة على جميع تساؤلات الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بحسب بيان منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى، أن المعهد يسعى لعقد وتفعيل العديد من الشراكات وذلك فى إطار سعى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لبناء الشخصية العلمية والإنسانية لقطاع عريض من الشباب وذلك من خلال مشاركاتهم فى كافه الأنشطة والفعاليات المُختلفة تحقيقًا لأهدافها فى بناء شخصية سوية مُتكاملة وعصرية قادرة على أداء رسالتها فى المجتمع وتحمل مسؤوليتها تجاه وطنها، مؤكدًا على أهمية دور معهد إعداد القادة فى المساهمة فى اكتساب الطلاب بعض المهارات الشخصية، والتى تُمهد لهم الطريق للحياة المهنية، وذلك من خلال صقل مهارات ومواهب الطلاب وبناء شخصياتهم فى مختلف الجوانب، واستثمار أوقاتهم وإكسابهم العديد من المعارف والخبرات والمهارات اللازمة، والتى تجعلهم قادة للمستقبل قادرين على قيادة المجتمعات وبناء حضارتها وذلك عن طريق تنمية المهارات القيادية للطلاب.