شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تشير لفرص أمطار غير مؤثرة على مناطق بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تسقط غير مؤثرة على مناطق من القاهرة الكبرى بصفة عامة.

ويشهد اليوم الجمعة ، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.