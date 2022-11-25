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الشرطة تعيد طفل متغيب لأسرته فى النزهة

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القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل متغيب لأهليته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتغيب (نجله – سن 4 سنوات) عن المنزل.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمحل سكن الطفل المتغيب تم رصد مقطع فيديو للطفل المذكور حال سيره صحبة (أحد الأطفال - مقيم بدائرة قسم السلام أول) .

 

باستدعائه رفقة أهليته.. حضر رفقة (والدته - مقيمة بذات العنوان) وبرفقتها الطفل المتغيب وقررت بقيام نجلها بإصطحاب الطفل المذكور لمسكنهما عقب العثور عليه فى حالة بكاء بمحل البلاغ خوفاً عليه من السير بمفرده ، وباستدعاء المُبلغ تعرف على نجله .

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم الطفل لوالده مع اتخاذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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