شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تعيد طفل متغيب لأسرته فى النزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إعادة طفل متغيب لأهليته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتغيب (نجله – سن 4 سنوات) عن المنزل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة وفحص الكاميرات بمحل سكن الطفل المتغيب تم رصد مقطع فيديو للطفل المذكور حال سيره صحبة (أحد الأطفال - مقيم بدائرة قسم السلام أول) .

باستدعائه رفقة أهليته.. حضر رفقة (والدته - مقيمة بذات العنوان) وبرفقتها الطفل المتغيب وقررت بقيام نجلها بإصطحاب الطفل المذكور لمسكنهما عقب العثور عليه فى حالة بكاء بمحل البلاغ خوفاً عليه من السير بمفرده ، وباستدعاء المُبلغ تعرف على نجله .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم الطفل لوالده مع اتخاذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.