شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعقد ورشة عمل حول جرائم العنف ضد المرأة لـ 65 متدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المجلس القومى للمرأة، ورشة عمل تدريبية حول "جرائم العنف ضد المرأة والجرائم المرتبطة بالأحوال الشخصية"، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وتستهدف 65 متدربا ومتدربة من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات، وذلك بحضور أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، ومنى الغزالى المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، والمستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس.

الورشة تأتى فى إطار فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى"، وتستمر على مدار 4 أيام ، خلال الفترة من 24 وحتى 27 نوفمبر 2022.

و أكدت أمل عبد المنعم أن الورشة تهدف إلى التعريف بقوانين العنف ضد المرأة ، وأنواع العنف الممارس على المرأة ، بالإضافة إلى إستعراض نظام الإحالة الوطنى للتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه العاملين بمكاتب الشكاوى.

واستعرض المستشار أحمد النجار دليل جرائم العنف ضد المرأة ، والذى يتضمن جرائم الإعتداء على حق الغير ، والحرمان من الميراث، والقذف والسب، وإفشاء الأسرار والتنمر، والإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتمييز والتهديد، والضرب وختان الإناث ، والخطف والفعل الفاضح والزواج المبكر والجرائم المرتبطة به وجرائم التعرض والتحرش وهتك العرض.

وأوضحت منى الغزالي أهداف حزمة الخدمات الأساسية للنساء المعنفات ، مؤكدة أهمية ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة وإتاحتها بطريقة منسقة بين القطاعات المختلفة للاستجابة لإحتياجات النساء والفتيات داخل المجتمع، وتحدثت عن المسار الوطني للإحالة للسيدات

كما تضمنت ورشة العمل مناقشة العديد من الموضوعات مثل أركان الجريمة ، والأطر التشريعية لجرائم هتك العرض والتعرض والتحرش والفعل الفاضح.