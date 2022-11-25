شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات القاهرة: انتظام تصحيح امتحانات الميد تيرم وإتاحة التقدم بالتماسات بعد إعلان النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ، انتهاء الكلية من عقد وتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم "يوم الخميس 24 نوفمبر الجارى ، موضحا أن هناك انتظام فى أعمال الكنترولات لرصد وتصحيح نماذج الإجابة تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

وأضاف الدكتور رضا عبد الوهاب فى تصريح لـ " الخليج 365 " أن امتحانات الميد تيرم عقدت بنظام البابل شيت وايضا نظام الأسئلة المقالية بحسب استاذ المادة اعتمادا على طبيعة الدراسة فى المادة مشيرا إلى أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول على عكس امتحانات نهاية العام وبمجرد انتهاء استاذ المادة من أعمال التصحيح يتم إعلان نتيجة المادة للطلاب بشكل مباشر ولا يتم الانتظار حتى الانتهاء من جميع المواد وإعلان النتيجة بشكل مجمع لكل المواد.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ، أن بعد إعلان نتيجة المادة سيتم إتاحة باب التقدم بالتماسات وتظلمات على النتيجة للطلاب للتقدم وفى حالة تقديم أى التماس يتم مباشرة العمل على مراجعة تصحيح ورصد المادة للطالب.