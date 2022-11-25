شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: انخفاض بحرارة الجو يصل 3 درجات.. وأجواء مائلة للبرودة ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة تتعرض له البلاد على كافة الأنحاء بمعدل من درجتين لـ 3 درجات، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .