شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يترأس غدا اجتماع الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى غدا السبت، الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات ، بحضور رؤساء الجامعات وأمين المجلس .

ومن المقرر أن يناقش وزير التعليم العالى خلال الاجتماع تفاصيل امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم "بالجامعات، إضافة إلى مناقشة ملف انتخابات الاتحادات الطلابية والتى بدأت أعمالها أمس الخميس بالجامعات بفتح باب سحب الاستمارات والترشح.

كما يتطرق وزير التعليم العالى خلال الاجتماع إلى تفاصيل مشاركة الوزارة فى قمة المناخ بجناح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالإضافة إلى تفاصيل رعاية الوزارة للمؤتمر ومعرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا الذي يُقام تحت رعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجارى.