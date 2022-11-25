شكرا لقرائتكم خبر عن متفاوتة الشدة.. خرائط الأمطار المتوقعة بكافة الأنحاء الساعات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل وخرائط الأمطار المتوقعة اليوم الجمعة، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد.

وينشر ”الخليج 365” خرائط الأمطار المتوقعة اليوم، كما يلى:

- أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة

- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- أمطار خفيفة على شمال الصعيد

و يشهد اليوم الجمعة ، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم الجمعة سيشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.