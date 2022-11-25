شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أم المصريين ينظم يوما علميا وورشة عمل بقسم السمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف قسم السمعيات والاتزان بمستشفى أم المصريين العام، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالجيزة، طارق غنوم، رائد من رواد السمعيات والاتزان والأستاذ بطب السمع والاتزان بكلية طب القصر العينى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيه من الدكتور سامح عشماوى وكيل وزارة الصحة بالجيزة.

بدأ اليوم العلمى بالمستشفى بالقاء محاضرة عن أحدث پروتوكولات وأساليب علاج الطنين، واعقبها ورشة عمل تفاعلية للأطباء الحضور باحدث التقنيات المستخدمة فى العلاج.

ورحب الدكتور محمد إبراهيم شقوير مدير عام المستشفى، بالدكتور طارق غنوم وطلب منه أن تستمر سلسلة المحاضرات لأطباء القسم الذى أصبح يمتلك من الكوادر البشرية والتجهيزات الحديثة ما يضاهى أكبر المراكز الجامعية والخاصة.

وقال الدكتور محمد ابراهيم شقوير، مدير عام مستشفى أم المصريين العام، إن المستشفى تعمل على تحقيق هدف انشاء وحدة متكاملة لزراعة القوقعة، موضحا انه حتى الان تم تحقيق الشق التشخيصى والتأهيلى لها، لافتا إلى أنه سيتم زيادة عدد الندوات والمحاضرات التثقيفية والتدريبية والتعليمية، داخل المستشفى، مع حرص المستشفى على رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور شريف حسن استشارى الأنف والأذن، والذى يرأس القسم منذ إنشائه فى نهاية عام 2019، انه قد تم إنشاء القسم وتجهيزه بالتعاون مع المجتمع المدنى والذى تحمس من جدية العمل، لافتا إلى ندرة القسم بالمستشفيات العامة والمركزية.

أكد رئيس القسم، أن القسم مزود باحدث التقنيات ويتفرد بتجهيزات غير متاحة ببعض المستشفيات الكبرى، واغلب المراكز الخاصة، موضحا أن اسعار الخدمات تقل بنسبة تقارب الـ70% عن مثيلتها بالاماكن الأخرى وانه معتمد من جانب هيئة الزمالة المصرية.

ذكر، أن القسم يقدم الخدمة لحوالى 500 مريض شهريا ويتبع القسم نظام علمى معيارى يعتمد على التدريب المستمر للكوادر البشرية عبر تنظيم ايام علمية وورش عمل بمشاركة اساتذة التخصص بالجامعات والذين يشيدون دوما بجدية العمل بالقسم وجودته.

قال الدكتور شريف حسن، أن القسم مزود بوحدة للتخاطب تحت اشراف الدكتورة اسماء عبد الحميد استاذ طب التخاطب وتأهيل زارعى القوقعة بالقصر العينى والتى تشرف ايضا على وحدة التصوير الحنجرى والتى تعد الوحيدة بمستشفيات وزارة الصحة بالجيزة.

يشمل القسم عددا من الفريق الطبى من الشباب، منهم الدكتورة لمياء الدسوقى أخصائى السمعيات والتى تقوم بدور المنسق العلمى للقسم والدكتورة ريهام رفيع الشافعى المستشار الاكاديمى للقسم ومجموعة كبيرة من الاطباء المتخصصين.