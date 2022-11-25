شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكوريا الجنوبية يلقى محاضرة حول الدور المصرى فى دائرة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، على أهمية دائرة البحر المتوسط فى ميزان العلاقات الدولية والاقليمية، وقال إن أهميتها زادت خلال السنوات الماضية على وقع الاكتشافات المتتالية لكميات ضخمة من الغاز الطبيعى والنفط بمنطقة شرق البحر المتوسط، وهو ما يمثل تحديا أمام دول الحوض لتوظيف تلك الاكتشافات فى تعزيز التقارب والتعاون الإقليمى ولدفع اهداف التنمية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني.

وألقى السفير خالد عبد الرحمن، محاضرة خلال لقاء مفتوح بقسم الدراسات العربية بجامعة "بوسان" للدراسات الأجنبية، حضره أساتذة معهد دراسات البحر المتوسط.

وأشار عبد الرحمن خلال اللقاء إلى أنه "لقرون طويلة مثل البحر الأبيض المتوسط نقطة التقاء وتماس رئيسية بين أفريقيا وأوروبا واسيا، فمن خلال البحر المتوسط قدم رحالة وفلاسفة اليونان إلى مصر الفرعونية، حيث تأثروا واثروا أيضا فى الحضارة الفرعونية، ومن خلال البحر المتوسط أيضا استطاعت دول شمال ووسط أفريقيا التعاون مع قارة أوروبا حول التجارة وتبادل السلع، بالإضافة إلى التبادل الثقافى والمعرفى والدينى والعلمي"، لافتًا إلى أن البحر الأبيض المتوسط لازال يمثل نقطة الأساس فى جغرافيا شمال أفريقيا ودول جنوب أوروبا، حيث تجتمع حوله دول الحوض لمناقشة سبل تطوير ودعم التعاون الإقليمى ومواجهة التحديات المشتركة، وكذلك لبلورة أطر فعالة لحفظ الأمن الجماعى والإقليمى وتجنب الحروب والصدامات.

وتناول سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، التحديات التى يواجهها حوض البحر المتوسط خلال السنوات الماضية، وفى مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين، التى قال إنها تمثل تحديا أمام دول ضفتى المتوسط، لمواجهتها بشكل فعال ومستدام من خلال دعم جهود التنمية ورفع مستويات المعيشة فى الدول المصدرة للمهاجرين، وكدلك من خلال مواءمة القوانين والتشريعات والرأى العام فى الدول المستقبلة للمهاجرين لتتماشى مع تلك الظاهرة، بما يحقق أكبر استفادة من الموارد البشرية الوافدة ودمجها فى مجتمعاتها الجديدة.

وأشار السفير خالد عبد الرحمن، إلى أن منطقة حوض المتوسط تواجه تحديات أخرى، منها مكافحة الإرهاب العابر للحدود والتطرف الدينى، وكذلك مكافحة التغيرات المناخية والتصحر وحرائق الغابات المتكررة، فضلا عن التحديات المرتبطة بتطوير التعاون الاقتصادى والتجارى وبلورة سلاسل وهياكل إنتاج وتوريد تتماشى مع الاقتصاد العالمى والتحديات المرتبطة بالأمن والسلم والدوليين.

وحول الدور المصرى فى منطقة حوض البحر المتوسط، قال السفير خالد عبد الرحمن أن مصر سعت دائما لدعم اطر الشراكة فيما بين دول الحوض، حيث تعد من الدول الرائدة فى مجال تدشين الشراكات متعددة الأطراف فى تلك المنطقة، مثل اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية عام 2001 وتدشين الاتحاد من أجل المتوسط، فضلا عن بلورة عشرات الاتفاقيات الثنائية ذات الطابع الاقتصادى مع دول المنطقة، وخلال السنوات الماضية نجحت مصر فى تعزيز أطر التعاون والتشاور الإقليمى حول اكتشافات الغاز فى منطقة شرق المتوسط، حيث قامت مصر بالتوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وكذلك استضافة مقر منتدى غاز المتوسط الدى يعد الإطار الإقليمى الرائد فى التشاور والتعاون حول احتياطات الغاز بتلك المنطقة.

وجاءت مشاركة خالد عبد الرحمن، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية فى اللقاء المفتوح، فى إطار الاحتفالية السنوية لقسم الدراسات العربية بجامعة "بوسان" للدراسات الأجنبية، والتى تخللتها عقد مسابقة للخطابة باللغة العربية.



السفير خالد عبد الرحمن



طلاب المحاضرة