شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الشرقية تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمقر الوزارة، وفى بداية الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الشرقية معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والتى تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل اى عمليات تواجه عمليات التنفيذ .

كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية، حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة معايير الجودة فى التنفيذ وفقاً الخطط الزمنية الموضوعة لذلك، وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع القومى الهام لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة ملايين المصريين فى قرى الريف .

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تذليل العقبات والتحديات التى تواجه أعمال تنفيذ المشروعات وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة لسرعة الانتهاء منها وأن تكون جاهزة للافتتاح ودخول الخدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور ممدوح غراب الى الجولات الميدانية التى يقوم بها على أرض الواقع لمتابعة تنفيذ المشروعات مع الهيئات والشركات المنفذة والمشرفة على تنفيذ الأعمال للانتهاء من المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لذلك.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور ممدوح غراب جهود محافظة الشرقية للتعامل مع موجة الطقس وسقوط الأمطار واستعدادات المحافظة فى هذا الشأن، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد وتطهير بالوعات الأمطار ومراجعة الخطط الموضوعة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامه الطرق والشوارع للمارة والمركبات .

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الشرقية جهود المحافظة لإزالة التعديات على أملاك واراضى الدولة والبناء المخالف والحفاظ على الاراضى الزراعية باعتباره ثروة قومية فى ظل الظروف الدولية الراهنة التى يمر بها العالم، ووجه اللواء هشام آمنة بالتعامل بحسم مع اى مخالفات او تعديات وازالتها فى المهد وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المعتدين .

وحرص اللواء هشام آمنة على استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين وكذا المشروعات الحالية فى البنية التحتية للمنظومة من مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة.

وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الشرقية الموقف التنفيذى الخاص بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وتشجير المحاور والطرق الجديدة وزراعة الاشجار بالحدائق العامة حيث سيتم زراعة حوالى 483 ألف شجرة بالمحافظة خلال العام المالى الحالي، حيث عرض الدكتور ممدوح غراب الجهود التى قامت بها المراكز والمدن لتنفيذ المبادرة حتى الآن .