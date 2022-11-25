شكرا لقرائتكم خبر عن 64 متقدما للترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بـ"إعلام القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تقدم 64 مرشحا لانتخابات اتحاد الطلاب بالكلية للعام الجامعى الحالى 2022/2023، وذلك بعد سحب 72 استمارة للراغبين فى التقدم للانتخابات الطلابية، ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يوم 27 نوفمبر، وبعدها تبدأ مرحلة تلقى طلبات الطعون يوم 28 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 29 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 30 نوفمبر.

ومن المقرر بدء الدعاية الانتخابية رسميا يوم 1 ديسمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكلية والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة -فى حالة حدوثها- يوم 5 ديسمبر، ثم تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكلية يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 8 ديسمبر 2022.

و أعلنت الدكتور حنان جنيد القائم بعمل عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة عن انتهاء استعدادات كلية الإعلام لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى الحالى 2022/2023، لتقديم تجربة لممارسة ديمقراطية حقيقية، وذلك فى إطار ما أعلن عنه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وأضافت الدكتورة حنان ان توجيهات رئيس الجامعة تؤكد على الالتزام الكامل بالشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية،والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والتشديد على عدم السماح بالتدخل بأية صورة فى إرادة الطلاب، والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه أو يطرحه من أنشطة أو خدمات للطلاب.

من جانبها قالت الدكتورة سلوى العوادلى وكيلة كلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب إن الكلية استعدت بكامل طاقتها لانتخابات اتحاد طلاب الكلية وأن الانتخابات الطلابية تأتى فى إطار حرص الجامعة على تعزيز دور الطلاب والمشاركة فى صناعة القرار من خلال التجربة الانتخابية الطلابية، موضحة بأن كلية الإعلام حريصة على تيسير كافة الاجراءات الخاصة للعملية الانتخابية من أجل خروجها بصورة مشرفة تليق بمكانةالكلية والجامعة.