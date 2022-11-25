شكرا لقرائتكم خبر عن 60 بحثا بمؤتمر كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السيد خاطر عميد الكلية، المؤتمر السنوي الدولي الخامس والخمسين لعلوم البيانات، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر بمبنى الكلية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جلسات المؤتمر وندواته وبحوثه تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا العصر ومستجداته ومنها استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الاحصاء ، والنظم الذكية الاحصائية، والإحصاءات الحيوية والسكانية، والاحصاء في علوم الحاسب وبحوث العمليات، والتنقيب عن البيانات، والإحصاء الرياضي والتطبيقي وغيرها من الموضوعات المهمة في مجال علوم الاحصاء وتوظيفها في السياسات المتنوعة.

ومن جانبه، قال الدكتور السيد خاطر عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، إن المؤتمر يتضمن 13 جلسة بحثية تناقش أكثر من 60 بحثًا في علوم البيانات وتعلم الآلة، والتعلم العميق، كما يتضمن ما يزيد على 15 ندوة علمية تناقش الموضوعات المتعلقة بعلوم البيانات يقدمها نخبه من الباحثين من الجامعات المصرية والعربية ذات الصلة بعلوم البيانات والإحصاء، بالاشتراك مع بعض الجهات المُنظمة مثل منظمة اليونيسيف.