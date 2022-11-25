شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تستعد لافتتاح 112 كم من طريق الصحراوى الغربى بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح جزء من طريق الصعيد الصحراوى الغربى، في المسافة من السباعية /أسوان/ادفو، نهاية العام الجارى 2022، بطول 112 كم طريق مزدوج، حيث تنفذ وزارة النقل، مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي الممتد من القاهرة حتى أرقين بطول 1155 كم، بتكلفة 26 مليار جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى في المسافة من القاهرة ( التقاطع مع طريق الفيوم ) حتى المنيا بطول 230 كم.

وشهدت محافظة أسوان إنشاء وافتتاح محاور على نهر النيل بمسافات بينية لا تزيد عن 25 كم، ومنها محور كلابشة على النيل ديسمبر الماضي ويجري حاليا تنفيذ 2 محور جديد وهما محوري دراو وبديل خزان أسوان والذي سيربط الطريق الشرقي حتى برنيس على البحر الأحمر وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية ليصبح إجمالي عدد المحاور في نطاق محافظة أسوان 4 محاور وهي كلابشة - بديل خزان أسوان- دراو -محور أسوان الجديدة (الكوبري الملجم).

ويشكل المشروع جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الافريقية، ويدخل المشروع ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلي درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات، وكافة مراحل الطريق تنفذها شركات مصرية وطنية متخصصة .