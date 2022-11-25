شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعد معهد بحوث أمراض النباتات لموسم زراعة القمح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن معهد بحوث امراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تدشين غرفة عمليات لمتابعة محصول القمح من الزراعة إلى الحصاد لحل جميع المشاكل التى تواجه مزارعى القمح فى جميع محافظات مصر المختلفة للحصول على أعلى إنتاجية، وتجنب الاصابة بالامراض.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل

1- يأتي لدعم المزارعين لتقليل الفاقد من المحصول نتيجة مشاكل مرضية مثل أمراض الأصداء وخاصة مرض الصدأ الأصفر أو مشاكل فى العمليات الزراعية مثل مواعيد الزراعة المناسبة مواعيد الرى وإضافة التسميد ومواعيد الحصاد أو مشاكل حشرية مثل حشرات المن وحشرة النفاسيا ودبور الحنطة المنشارى .

2- الإستعداد للتغيرات المناخية وتقليل الأثار السيئة لها سواء نوبات الصقيع أو إرتفاع درجات الحرارة أو هبوب الرياح أو وجود الحشائش وطرق المكافحة المناسبة لها سواء الحشائش رفيعة الأوراق أو عريضة الأوراق.

3- تم تشكيل غرفة العمليات تضم ممثلين من معهد بحوث أمراض النباتات، معهد بحوث المحاصيل الحقلية - معهد بحوث وقاية النباتات ، مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة - المعمل المركزى لبحوث الحشائش - الإدارة المركزية لمكافحة الأفات - الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى.

4- سيتم إستقبال المشاكل التى تواجه مزارعى القمح وعرضها على التخصصات المختلفة للوصول إلى التوصيات المناسبة لهذه المشكلة فى أسرع وقت.