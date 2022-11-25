شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على كافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 17 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطارا متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطارا خفيفة على شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم الجمعة سيشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17.