شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن تسجيل استمارات الشهادة الابتدائية 1 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الازهرية فتح باب التقدم لامتحان الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2022/ 2023م، مع الالتزام بالتعليمات الآتية:

1. يبدأ التلاميذ في تسجيل الاستمارات الإلكترونية على موقع إدارة شئون الطلاب الإلكترونى في الفترة من الخميس الموافق 1/12/2022 م على أن ينتهى التسجيل الإلكتروني يوم الخميس الموافق 2022/12/29.

2. يقوم الطالب بعد ملئ الاستمارة والتأكد من صحة جميع بياناتها بطبعها وتسليمها إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعتها من واقع سجلات الطالب والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها بملف الطالب.

3. تبدأ المعاهد في تحرير استمارات التقدم الورقية في الفترة من يوم الخميس الموافق 1/12/2022م حتى الخميس الموافق 29/12/2022م من الاستمارات المطبوعة حديثا للمبصرين والمكفوفين طبعة 2022-2023 ،ولا يعتد بأى استمارات من الأعوام السابقة، عدا استمارة الطالب الكفيف يسمح استخدام طبعة 2020-2021،وطبعة 2021-2022.

4. يرفق مع الاستمارات كشوف 2ج الإلكترونية على أن يتم التأكد من مراجعة اسم الطالب كاملا ورقمه القومى، والتأكد من مطابقتهما لشهادة ميلاده.

5. تحرر استمارات التقدم للامتحان بمعرفة مدرسى الخط العربي واللغة والعربية بخط واضح وتستوفى جميع بياناتها من واقع شهادات الميلاد وسجلات تلاميذ المعهد دون اختصار في اسم الطالب ولقبه بمعرفة مسئولي شئون الطلاب بالمعهد وتحت مسئوليتهم على أن يقوم الطالب بالاطلاع على جميع بياناته من واقع الاستمارة والتوقيع عليها بخط يده مع مراعاة مراجعتها بدقه قبل التوقيع.

6. على شيخ المعهد تشكيل لجنة من المدرسين والإداريين الأكفاء تكون مهمتهم مراجعة البيانات التي حررها التلاميذ من واقع السجلات وشهادات الميلاد ، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة المشكلة ، وتعتمد من شيخ المعهد ، وفي حالة وجود تصويب في أي بيان يتم التوقيع على التصويب من قبل اللجنة ، وأن يوقع التلميذ أيضا علي التصويب، ويحتفظ المعهد بتشكيل اللجنة من المراجعين وتوقيعاتهم، ويحفظ بالمعهد للرجوع إليه عند الحاجة.

7. في حالة وجود بيان خطأ للطالب يقوم مسئول التحول الرقمي بالمعهد بتصحيح البيان على البرنامج بعد التأكد من صحة البيان من واقع ملف الطالب بالمعهد.

8.تلتزم جميع المعاهد بتسليم استمارات إتمام المرحلة الابتدائية، الإعدادية الأزهرية لإدارة الامتحانات بالمنطقة في موعد غايته الأحد 25/12/2022 وتقوم بدورها في المراجعة والاعتماد والترقيم ، ولن يتم قبول استمارات من المعاهد بعد هذا الموعد.

9.يتم إرسال أرقام الجلوس الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية من الإدارة المركزية للامتحانات إلى إدارات امتحانات المناطق يوم الأحد الموافق 1/1/2023م يتم تسليم الاستمارات الورقية والإلكترونية برقم الجلوس من إدارة الامتحانات إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأحد الموافق 8/1/2023م تلتزم المعاهد وإدارات الامتحانات ولجان النظام والمراقبة بهذه المواعيد التزاما حرفيا وأي تأخير سوف يعرض المتسبب فيه إلى المساءلة القانونية .