شكرا لقرائتكم خبر عن "الكسب الحلال".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها في جميع المساجد، وخصصت الوزارة موضوع خطبة الجمعة اليوم ضمن المبادرة ليكون بعنوان "الكسب الحلال"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

وفى سياق متصل كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "الكسب الحلال"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من المسجد الكبير بقرية السناجرة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 11 مسجدًا، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 3 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 382 مسجدًا، منها 303 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 79 مسجدًا صيانة.