شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تبدأ اليوم توزيع 50 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بـ22 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، وحتى الخميس 1 ديسمبر، عملية توزيع 50 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى وهى الدفعة التاسعة عشر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم على المحافظات الآتية: "القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الغربية - بني سويف - البحيرة - المنيا - أسيوط - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - سوهاج - الشرقية - المنوفية - كفر الشيخ - قنا – الإسماعيلية - شمال سيناء - دمياط - السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء".

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه 631 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.