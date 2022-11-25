شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار على سواحل شمال سيناء مع انخفاض درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت سواحل شمال سيناء صباح اليوم الجمعة لسقوط أمطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة، وتكونت من أثر سقوط الأمطار برك مياه فى شوارع مدينة العريش، وعلى مسارات الطرق الرئيسية.

وأكدت محافظة شمال سيناء رفع درجة استعدادها لأى طارئ، وفى بيان تحذيرى وجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة يشهد أمطارا خفيفة على القاهرة الكبرى، وأمطارا خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطارا متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطارا خفيفة على شمال الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم الجمعة سيشهد اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.