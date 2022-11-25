شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المجلس الملى العام فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المجلس الملى العام واحداً من أهم المؤسسات الاجتماعية في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،حيث يقوم الاقباط الأرثوذكس فى مصر بإنتخاب أعضاء المجلس الملى ويختص المجلس الملى بالنواحى الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه فى فبراير عام 1874 م كان بطرس باشا غالى، أبرز أبناء طائفته ، إذ كان وكيلاً لأحدى الوزارات ، كما كان على صلة طيبه بـالخديوى إسماعيل ورجاله، وتبنى بطرس غالى باشا فكرة المجلس الملى ، وإستصدر بالفعل أمراً عالياً من الخديوى إسماعيل بتشكيل أول مجلس ملى للأقباط وكان ذلك في فبراير 1874 م وأنيط بالمجلس الجديد أن يحدد إختصاته، وأن يضع لنفسه لائحة داخلية.

وصدر الأمر العالى من الخديوي توفيق بلائحة المجلس الملى للمرة الأولى في يناير 1874، ويتشكل المجلس من أربعة وعشرين عضو (رجال ونساء) ينتخبهم الأقباط في مصر. ويرأس المجلس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.