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"الأوقاف" تفتتح اليوم 11 مسجدا فى المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 مسجدًا، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 382 مسجدًا، منها 303 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القليوبية

1. النور – ميت السباع – بنها ثان

2. الحمامشة – عرب الحمامشة – شبين القناطر غرب

 مديرية أوقاف الجيزة

3. عباد الرحمن – المحصورة – حدائق أكتوبر

 مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. على بن أبى طالب - بلطيم

5. الصالحين – قرية الخبة الغربية- كفر الشيخ شرق

6. العمدان الجديد – قرية العمدان – الرياض غرب

 مديرية أوقاف أسوان

7. الإمام الحسين– الغنيمية– مركز إدفو

 مديرية أوقاف سوهاج

8. آل بكر – السلام – جنوب دار السلام

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف سوهاج

1. الرحمن – شارع الرحمن الثلاثين أول سوهاج

 مديرية أوقاف بنى سويف

2. الرحمن المغربى – قرية السعادنة – مركز بنى سويف

 مديرية أوقاف الفيوم

3. آل حدوت – العقيلى – أبو لطيعة – الشواشنة – يوسف الصديق

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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