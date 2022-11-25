شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 11 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 مسجدًا، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 382 مسجدًا، منها 303 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و79 مسجدًا صيانة.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. النور – ميت السباع – بنها ثان
2. الحمامشة – عرب الحمامشة – شبين القناطر غرب
مديرية أوقاف الجيزة
3. عباد الرحمن – المحصورة – حدائق أكتوبر
مديرية أوقاف كفر الشيخ
4. على بن أبى طالب - بلطيم
5. الصالحين – قرية الخبة الغربية- كفر الشيخ شرق
6. العمدان الجديد – قرية العمدان – الرياض غرب
مديرية أوقاف أسوان
7. الإمام الحسين– الغنيمية– مركز إدفو
مديرية أوقاف سوهاج
8. آل بكر – السلام – جنوب دار السلام
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. الرحمن – شارع الرحمن الثلاثين أول سوهاج
مديرية أوقاف بنى سويف
2. الرحمن المغربى – قرية السعادنة – مركز بنى سويف
مديرية أوقاف الفيوم
3. آل حدوت – العقيلى – أبو لطيعة – الشواشنة – يوسف الصديق