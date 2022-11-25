نيجيريا.. مسلحون يخطفون 60 شخصا فى ولاية زامفارا

القاهرة - سامية سيد - قال شهود عيان نيجيريون، الخميس، إن مسلحين نيجيريين خطفوا ما لا يقل عن 60 شخصاً في منطقة نائية بولاية زامفارا شمال غربي البلاد، مشيرين إلى أن معظمهم من النساء، وذلك في أحدث موجة من عمليات الخطف في الولاية.

وأضاف اثنان من السكان، أن مسلحين على دراجات نارية وصلوا إلى قرية ماجامي تاندو بمنطقة كاورا نامودا المحلية، وأطلقوا النار بشكل متقطع.

وأفاد الشاهدان بأن 19 شخصاً لقوا حتفهم، الثلاثاء الماضى، عندما هاجم مسلحون بلدة ريوجي بمنطقة زورمي الحكومية المحلية في زامفارا.

وتنتشر العصابات المسلحة في شمال غربي نيجيريا، حيث تعمد إلى السرقة أو الخطف من أجل الحصول على أموال، ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن في وقف الهجمات في كثير من الأحيان.